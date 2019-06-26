В МИД ответили на издевательское предложение Кремля "судить моряков по закону РФ"

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что Россия обостряет спор с Украиной отказом выполнить приказ Международного трибунала ООН по морскому праву об освобождении захваченных украинских моряков.

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Об этом говорится в комментарии МИД Украины по поводу невыполнения Россией приказа Международного трибунала по морскому праву.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест по поводу невыполнения Российской Федерацией приказа Международного трибунала по морскому праву от 25 мая 2019 года и продолжения незаконного удержания 24 украинских моряков - членов экипажей военных кораблей «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу»", - заявили в МИД.

"25 июня МИД Украины получило ноту Министерства иностранных дел Российской Федерации, в которой содержится циничное предложение о предоставлении украинской стороной письменных гарантий участия Украины в продолжении уголовного преследования украинских моряков в соответствии с российским законодательством", - заявили в МИД.

"Считаем это предложение России неприемлемым и обостряющим спор между Украиной и Россией относительно иммунитетов военных кораблей. Об этом украинская сторона уже проинформировала Международный трибунал по морскому праву", - отмечается в сообщении.

В этой связи МИД требует от России без каких-либо дальнейших условий выполнить приказ Международного трибунала по морскому праву и безотлагательно освободить захваченных 24 украинских моряков.

"Обращаем внимание Кремля: для прекращения незаконного преследования украинских моряков и выполнения приказа Международного трибунала по морскому праву достаточно имеющихся в российском законодательстве механизмов, а также существующих многосторонних международных договоров, участниками которых являются Украина и Россия", - сказано в сообщении.

"МИД Украины в очередной раз требует немедленно информировать о времени и месте освобождения и возвращения под контроль Украины упомянутых в приказе кораблей и о времени и месте передачи консульским должностным лицам Посольства Украины в Российской Федерации двадцати четырех незаконно удерживаемых членов их экипажей", - заявили в МИД.