Парубий: в руках "пророссийской марионетки" находятся уже несколько всеукраинских каналов

"Захват и оккупация" украинского информационного пространства не менее опасны, чем оккупация территорий, отмечает Парубий.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявляет, что в руках "пророссийской марионетки" прямо или опосредствованно находятся уже несколько всеукраинских телеканалов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета.

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"На этой неделе мы с грустью узнали, что кум Путина стал совладельцем еще одного всеукраинского канала. В руках пророссийской марионетки прямо или опосредствованно находятся уже несколько всеукраинских каналов. И это вызывает большую тревогу, наверное, у всех украинцев, потому что в гибридной войне информационная война является одним из ключевых направлений атак на Украину", - отметил Парубий.

Он выразил поддержку и солидарность с теми журналистами и сотрудниками телеканала ZIK, которые "уволились, чтобы не стать информационным оружием против Украины в руках Кремля".

"Уважаем вашу позицию и принципиальность", - сказал председатель ВР.

"Я убежден, что по этому поводу и государственные органы власти должны сделать определенные выводы, потому что захват и оккупация украинского информационного пространства не менее опасны, чем оккупация украинских областей, как и оккупация украинского Крыма", - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН, владельцем телеканала ZIK стал соратник Виктора Медведчука Тарас Козак - член фракции "Оппозиционный блок".

Он идет на досрочные парламентские выборы по списку "Оппозиционного платформы - За жизнь", который возглавляют кум президента РФ Владимира Путина Медведчук, а также Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Козак объединил три свои телеканала - ZIK, "112 Украина" и NewsOne - в медиахолдинг под названием "Новости".