Зеленский о возможном вступлении в ЕС: Украина уже является частью европейской семьи

Президент отметил, что евроинтеграция – основное стремление украинского народа.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина уже является частью европейской семьи, а евроинтеграция – это основное стремление украинского народа.

Об этом Зеленский сказал в ответ на вопрос журналиста немецкой газеты Bild о том, верит ли он, что Украина вступит в Европейский Союз.

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"Украина уже является частью европейской семьи. Украина стремится к европейской интеграции как к основному стремление нашего народа. Но мы понимаем, что нам нужно предоставить убедительные результаты, чтобы иметь возможность присоединиться к общему экономическому, правовому, таможенному и цифровому пространству ЕС", – отметил он.

Президент подчеркнул, что хотел бы видеть Украину на таком уровне развития, чтобы страны ЕС смотрели на нее как на равноправного члена Евросоюза. Ради этого он пообещал сделать все возможное.

Зеленский также заверил, что Украина является надежным партнером НАТО и будет делать все для того, чтобы в будущем присоединиться к Альянсу.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в глаза скажет последнему, что Крым и Донбасс – это Украина.