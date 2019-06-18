"Крым – это Украина": Зеленский уточнил, что скажет Путину при первой встрече
Президент Украины Владимир Зеленский во время возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос оккупированных территорий – Крыма и Донбасса.
Об этом Зеленский заявил в интервью немецкой газете Bild.
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На вопрос журналиста о том, что он скажет Путину во время первой личной встречи, Зеленский ответил: "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина".
Глава украинского государства убежден, что Крым не потерян Украиной навсегда и скоро он вернется.
"Крым – это Украина. И мы надеемся, что вскоре он вернется. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Он всегда был и остается частью Украины", – подчеркнул Зеленский.
Как сообщал УНИАН, на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его приоритетом на посту является возвращение мира в Украине.