"Крым – это Украина": Зеленский уточнил, что скажет Путину при первой встрече

Президент выразил убеждение, что вскоре Крым вернется в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский во время возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь поднимет вопрос оккупированных территорий – Крыма и Донбасса.

Об этом Зеленский заявил в интервью немецкой газете Bild.

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На вопрос журналиста о том, что он скажет Путину во время первой личной встречи, Зеленский ответил: "Начнем с того, что Донбасс и Крым – это Украина".

Глава украинского государства убежден, что Крым не потерян Украиной навсегда и скоро он вернется.

"Крым – это Украина. И мы надеемся, что вскоре он вернется. Я очень люблю Крым. Я был там много раз. Это уникальное место в Украине с его природой и историей. Он всегда был и остается частью Украины", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его приоритетом на посту является возвращение мира в Украине.