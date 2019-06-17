Советники подготовят встречу "нормандской четверки" - Зеленский

Зеленский и Макрон подчеркивают важность обновления сотрудничества в рамках «нормандского формата».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что внешнеполитические советники лидеров стран-участниц переговоров в «нормандском формате» в ближайшее время проведут встречу и подготовят следующую встречу на высшем уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сообщил на совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции в Париже.

«Мы договорились о важности обновления сотрудничества в рамках «нормандского формата», - заявил он.

«Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров («нормандского формата» - УНИАН). Это и является ключевым вопросом», - добавил президент.

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Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркивает, что встреча лидеров «Нормандской четверки» (Украина, Германии, Франции и России) требует выполнения условий по освобождению военнопленных и прекращению огня на Донбассе.

Об этом Макрон сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Елисейском дворце в Париже, которая транслировалась в эфире «5-го канала» (перевод с французского на украинский обеспечивался каналом).

Макрон заявил, что Франция готова провести встречу в «нормандском формате». «Когда момент наступит, мы сможем, Франция готова провести заседание «нормандского формата» для того, чтобы поддержать обязательства (по Минскому соглашениям - УНИАН), но для этого нам нужно в ближайшее время иметь определенные жесты, (осуществить) определенные шаги с этой целью, чтобы была подтверждена настроенность выполнять эти обязательства», - сказал Макрон.

Он отметил, что нужно, чтобы обе стороны - Украина и Россия - выполняли обязательства по Минским соглашениям. «Мы уже начали определять первые предпосылки, которые могут задать динамику этому процессу. Это освобождение военнопленных, после прекращения огня», - подчеркнул Макрон и напомнил, что эти вопросы находятся в повестке дня с самого начала Минского переговорного процесса.

«Но сначала мы хотим посмотреть, какие могут быть жесты с одной стороны и другой для того, чтобы происходили встречи», - сказал Макрон.

В этой связи президент Франции сказал, что с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель предварительно уже обсуждался вопрос, какими именно могут быть эти шаги для продолжения Минского процесса с целью восстановления функционирования «нормандского формата».

Он добавил, что этот вопрос уже находится на рассмотрении дипломатических советников лидеров «Нормандской четверки».

«Но для того, чтобы встречались руководители государств, нужно иметь определенные основания», - сказал Макрон и добавил, что надо иметь уверенность, что будут «выполняться обещания».