"Зеленский понравился Трампу": офицер США спрогнозировал, как сложатся отношения двух президентов

Военный США считает, что есть хорошие перспективы для будущих сделок Вашингтона и Киева.

Президент США Дональд Трамп симпатизирует главе украинского государства Владимиру Зеленскому и легко найдет с ним общий язык на переговорах.

Об этом заявил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гари Табах, комментируя официальное приглашение президенту Украины посетить Вашингтон, передает «Обозреватель».

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По его словам, президент США не похож на традиционного представителя политической элиты, и это роднит его с Зеленским: "Трамп не политик, а бизнесмен. У него разговор короткий – где деньги и что вы делаете, чтобы нам было выгодно... Они оба не политики, им не нужна любовь народа, потому что она была у них до этого. Им не надо, чтобы на них обращали внимание. Они в этом всю жизнь живут – и тот, и другой".

Военный США считает, что это создает хорошие перспективы для будущих сделок Вашингтона и Киева.

Комментируя приглашение Трампа, Табах отметил: "Я не знаю, приглашал ли он когда-нибудь президента, который только что принял президентскую должность. Он ему понравился".

"Я думаю, что они сфотографируются, пожмут руки, дадут пресс-конференцию, а потом уйдут, постучат друг другу по плечу и скажут – слушай, у нас жены такие красивые. Говорить о чем-то человеческом, обычном. И тот, и другой любят говорить, шутить. Я надеюсь, что они подружатся", – заявил он.

Американский офицер вновь подчеркнул важность приглашения от Трампа.

"Кого он еще приглашал к себе, я не знаю. Принца Саудовской Аравии? Королеву Англии? А тут – человек из страны, которая для Америки большой роли не играет. Большинство американцев не представляют, где Украина. Чтобы Трамп это сделал, надо, чтобы ваш президент произвел на него впечатление. Надеемся, хорошее", – резюмировал Табах.