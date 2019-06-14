Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон – посольство

В Украине приглашение Трампа называют сигналом поддержки Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригласил президента Украины Владимира Зеленского осуществить визит в Вашингтон.

Как говорится в сообщении Посольства Украины в США в Facebook, посол Украины Валерий Чалый выступил с вступительным словом на седьмом ежегодном саммите рабочей группы Украина – США, организованном в Вашингтоне Центром американско-украинских отношений.

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По словам посла, "последнее письмо президента США Дональда Трампа, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, с приглашением совершить визит в Вашингтон, является сигналом поддержки Украины, ее территориальной целостности и курса евроатлантической интеграции".

В то же время не сказано, когда именно такой визит может состояться.

На саммите выступил также специальный представитель США Курт Волкер, который "подчеркнул неизменность политики США в поддержке Украины, ее территориальной целостности, суверенитета и курса реформ".

Как сообщал УНИАН, ранее Курт Волкер заявлял, что делегация США после инаугурации Владимира Зеленского обсуждала с Трампом будущие контакты с новым президентом Украины.