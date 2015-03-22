Прокуратура вышла на финишную прямую в расследовании Иловайского котла

Тогда большое количество украинских военных оказалась в окружении российско-террористических войск. О таком в эфире "5 канала" заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

"Фактически расследование уголовного производства, связанного с трагедией под Иловайском, следователями военной прокуратуры закончено", - сказал он.

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Однако, по словам прокурора, пока что остается не завершенной комиссионная экспертиза.

Напомним, ранее в прокуратуре сообщали, что в Иловайске погибли более 360 украинских военных, более полутысячи бойцов АТО получили ранения, 180 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.