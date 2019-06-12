Парубий подписал закон о ВСК с процедурой импичмента президента

Теперь закон должен подписать президент.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР (№ 1098).

Об этом говорится в информации Парубия в Twitter.

"Сегодня подписал закон Украины № 1098 "О временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины"... и передал его на подпись президенту Украины", - сообщил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 6 июня Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР (№ 1098), в котором говорится о специальной временной следственной комиссии по вопросу импичмента президента.

Законом устанавливается, что временная следственная комиссия ВР - коллегиальный временный орган ВР, который образуется из числа народных депутатов, задачей которого является осуществление парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

Временная специальная комиссия ВР - коллегиальный временный орган ВР, который образуется из числа депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки проектов законов и других актов ВР на правах главного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения комитетов, образованных ВР, кроме случая принятия ВР решения о создании специальной комиссии с правами главного комитета для продолжения работы над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины.

Специальная временная следственная комиссия ВР - коллегиальный временный орган ВР, который образуется в составе депутатов, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством депутатов от конституционного состава ВР представлении об инициировании вопроса об отстранении президента с поста в порядке импичмента.

Эта комиссия проводит расследование обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления, проверяет наличие, полноту и обоснованность соответствующих доказательств; проводит расследование в случае выявления во время срока полномочий специальной следственной комиссии других обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления без дополнительного принятия решения ВР по этому вопросу, и при наличии оснований готовит соответствующие предложения относительно проекта постановления ВР об обвинении президента.

Специальная следственная комиссия вправе, в частности, заслушивать президента и защитника его прав; истребовать необходимые документы, материалы и другие сведения, касающиеся расследования, у государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных, служебных лиц, руководителей предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, средств массовой информации и отдельных граждан.

В случае необходимости комиссия может назначать экспертизы и привлекать специалистов для исследования и оценки доказательств, определять двух или более представителей специальной следственной комиссии и поручать им присутствовать при проведении указанных экспертиз и исследований и установлении их результатов.

Постановлением ВР в состав специальной следственной комиссии при ее образовании включаются специальный прокурор и специальные следователи. Специальный прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов при проведении расследования обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления. Специальный следователь выполняет необходимые действия для проверки и установления обстоятельств, являющихся предметом расследования специальной следственной комиссии.

Специальная следственная комиссия при наличии соответствующих оснований готовит и принимает заключение по обвинению президента. При отсутствии оснований для обвинения президента специальная следственная комиссия готовит заключение о необходимости прекращения процедуры импичмента.

В случае принятия парламентом решения об обвинении президента специальная следственная комиссия готовит проект постановления об обращении в Конституционный суд Украины для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте президента и в Верховный суд для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

В случае получения отрицательных заключений КСУ или ВСУ специальная следственная комиссия готовит соответствующую информацию для объявления председательствующим на пленарном заседании о прекращении процедуры импичмента.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.