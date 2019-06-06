Шаг к закону об импичменте: Рада приняла законопроект о специальной ВСК

Комиссия проводит расследование обстоятельств совершения президентом государственной измены или другого преступления, проверяет наличие, полноту и обоснованность соответствующих доказательств.

Верховная Рада приняла закон о временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях ВР (№ 1098), в котором говорится о специальной временной следственной комиссии по вопросу импичмента президента.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 279 народных депутатов из 353 зарегистрированных в сессионном зале.

Закон устанавливает, что временная следственная комиссия ВР - коллегиальный временный орган ВР, который образуется из числа народных депутатов, задачей которого является осуществление парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим общественный интерес.

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Временная специальная комиссия ВР - коллегиальный временный орган ВР, который образуется из числа депутатов для подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, а также для подготовки и доработки проектов законов и других актов ВР на правах головного комитета, если предмет правового регулирования таких проектов не относится к предметам ведения комитетов, образованных ВР, кроме случая принятия ВР решения о создании специальной комиссии с правами главного комитета для продолжения работы над законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины.

Специальная временная следственная комиссия ВР - коллегиальный временный орган ВР, который образуется в составе депутатов, специального прокурора и специальных следователей, задачей которого является проведение расследования обстоятельств относительно совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления, изложенных в подписанном большинством депутатов от конституционного состава ВР представлении об инициировании вопроса об отстранении президента с поста в порядке импичмента.

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Эта комиссия проводит расследование обстоятельств совершения президентом госизмены или другого преступления, проверяет наличие, полноту и обоснованность соответствующих доказательств; проводит расследование в случае выявления во время срока полномочий специальной следственной комиссии других обстоятельств относительно совершения президентом госизмены или другого преступления без дополнительного принятия решения ВР по этому вопросу и при наличии оснований готовит соответствующие предложения по проекту постановления ВР об обвинении президента.

Специальная следственная комиссия вправе, в частности, заслушивать президента и защитника его прав; истребовать необходимые документы, материалы и другие сведения, касающиеся расследования, у государственных органов, органов местного самоуправления, их должностных, служебных лиц, руководителей предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, средств массовой информации и отдельных граждан.

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В случае необходимости комиссия может назначать экспертизы и привлекать специалистов для исследования и оценки доказательств, определять по два или более представителей специальной следственной комиссии и поручать им присутствовать при проведении указанных экспертиз и исследований и установлении их результатов.

Постановлением ВР в состав специальной следственной комиссии при ее образовании включаются специальный прокурор и специальные следователи. На эти должности может быть рекомендовано лицо, являющееся гражданином Украины и проживает на территории Украины не менее 10 лет; владеет государственным языком; имеет высшее юридическое образование; имеет не менее 10-летний стаж работы в должности прокурора или следователя правоохранительных органов Украины; не имеет судимости.

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Специальный прокурор осуществляет надзор за соблюдением законов при проведении расследования обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления. Специальный следователь выполняет необходимые действия для проверки и установления обстоятельств, являющихся предметом расследования специальной следственной комиссии.

Специальная следственная комиссия при наличии соответствующих оснований готовит и принимает заключение по обвинению президента. При отсутствии оснований для обвинения президента специальная следственная комиссия готовит заключение о необходимости прекращения процедуры импичмента.

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В случае принятия парламентом решения об обвинении президента специальная следственная комиссия готовит проект постановления об обращении в Конституционный суд Украины для получения заключения о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте президента и в Верховный суд для получения заключения о том, что деяния, в которых обвиняется президент, содержат признаки государственной измены или другого преступления.

В случае получения отрицательных заключений КСУ или ВСУ специальная следственная комиссия готовит соответствующую информацию для оглашения председательствующим на пленарном заседании о прекращении процедуры импичмента.

Срок деятельности специальной следственной комиссии с учетом календарного плана работы ВР не должен превышать трех месяцев со дня образования специальной следственной комиссии. В случае принятия парламентом решения об обвинении президента деятельность специальной следственной комиссии продолжается на период до завершения рассмотрения процедуры импичмента.