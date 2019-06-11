Россия не намерена делать "жесты" для Зеленского по Донбассу - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров утверждает, что Россия сделала много позитивных шагов, касающихся урегулирования ситуации на востоке Украины.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не намерена делать "жесты" для команды нового президента Украины Владимира Зеленского с целью урегулирования ситуации на Донбассе.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе выступления на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

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"Требуется всем быть честными. Все подписывались под этими Минскими договоренностями - там четко сказано, какие действия должно предпринять правительство в Киеве, а какие действия - Донецк и Луганск или как их называют ОРДЛО, и невозможно сваливать вину за отсутствие прогресса на кого-то другого", - сказал Лавров.

"Что касается вопроса, нельзя ли сделать какой-то жест, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Знаете, мы жестов позитивных наделали столько, что, наверно, для других нормальных партнеров хватило бы с лихвой для того, чтобы начать ответные движения", - подчеркнул Лавров.

При этом он заявил, что западные страны "искусственно создали" кризис в отношениях с Россией под предлогом "произошедшего в Крыму и на востоке Украины".

Ранее УНИАН сообщал, что делегация Российской Федерации на слушания Постоянного третейского суда в Гааге неуместно сравнила провозглашение суверенитета Украины в 1990 году с проведением псевдореферендума в Крыму с участием российских оккупационных войск в 2014 году.