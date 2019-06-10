Россия в Гааге сравнила провозглашение суверенитета Украины с "референдумом" в Крыму - Зеркаль

Российская сторона сегодня представила возражения по иску Украины о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль отмечает, что делегация Российской Федерации на слушания Постоянного третейского суда в Гааге неуместно сравнивает провозглашение суверенитета Украины в 1990 году с проведением псевдореферендума в Крыму с участием российских оккупационных войск в 2014 году.

Об этом Зеркаль сказала журналистам в Гааге в рамках слушаний в Третейском суде по делу Украины против России о нарушении Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Дипломат рассказала о замечания российской стороны по поводу украинского иска, высказанные сегодня на первом дне слушаний на заседании суда, которое преимущественно проходило в закрытом режиме.

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Заместитель министра отметила, что российская сторона сегодня на слушаниях выразила позицию, что иск Украины не касается моря, а статуса Крымского полуострова. При этом, по её словам, российская позиция не соответствует действительности, поскольку Украина не ставит вопрос о принадлежности полуострова, поскольку Крым является частью Украины. «Поэтому мы не ставим этот вопрос перед Трибуналом, так же мы не ставим перед Трибуналом (вопрос) относительно того, какой статус имеет Азовское море или Керченский пролив», - подчеркнула она.

«Россия уже представила свои замечания относительно того, что она считает, что Крым изменил принадлежность в 2014 году, после того, как был проведен референдум, который, как они считают, является достаточным основанием для обретения «независимости» Крыма от Украины, и после того как Крым они «приняли «в свой состав», - заявила Зеркаль.

Также с точки зрения РФ «вся активность в Черном и Азовском морях является военной активностью», и поэтому, российская сторона настаивает, что такая деятельность не подпадает под действие морской конвенции.

«Завтра мы будем представлять свои контраргументы. Они у нас уже готовы», - сказала Зеркаль.

«Мы намерены как всегда громко разгромить Россию, особенно, что касается того, что Россия сегодня поставила вопрос провозглашения Украиной государственного суверенитета и сравнила наш государственный суверенитет с суверенитетом Крыма и референдумом, который состоялся в Крыму в 2014 году. Такие сравнения на наш взгляд неуместны, поскольку Украину признали все страны мира, в то же время как независимость Крыма не была признана никем, кроме России», - подчеркнула Зеркаль.

«Кроме этого, мы будем говорить, что наше дело вообще не об этом, что у нас нет оснований считать, что Крым как-то изменил свою юрисдикцию и уже не принадлежит Украине. Что для нас это вполне понятно, как и всему миру, что Крым - это Украина», - заявила она.

В этой связи заместитель министра уточнила, что иск Украины к РФ касается того, что права Украины в Черном, Азовском морях и Керченском проливе нарушены.

«Что Россия незаконно добывает наши природные ископаемые, наши рыбаки лишены возможности вести традиционные промыслы в Черном и Азовском морях, Россия нарушает принципы свободы навигации, и она незаконно построила Керченский мост, так же как провела кабели (в Крым) и другую инфраструктуру без согласования с Украиной», - добавила она.

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Как сообщал УНИАН, 10-14 июня в Гааге проходят слушания по делу о нарушении Россией прав Украины как прибрежного государства.

14 сентября 2016 года Украина инициировала спор с РФ о нарушении ею Конвенции ООН по морскому праву.

В заявлении МИД отмечалось, что официальный Киев готов доказать в арбитраже, что Россия дерзко нарушает суверенные права Украины пользоваться гарантированными правами в своих морских акваториях и на континентальном шельфе в прилегающих к Крыму морских зонах, в том числе правом на природные ресурсы континентального шельфа.

19 февраля 2018 года Украина предоставила в Международный трибунал меморандум, который содержит изложение всех обстоятельств, на которые опирается позиция Украины, а также их юридическое обоснование.

В мае 2018 года России подала в Международный трибунал свои возражения относительно юрисдикции этого института рассматривать иск Украины к РФ. По этой причине в августе арбитраж решил разделить процесс на две составляющие - юрисдикционную и по существу.

В МИД считают необоснованными возражения РФ относительно юрисдикции арбитража рассматривать иск о нарушении Россией Конвенции по морскому праву.

Ранее в МИД заявили, что трибунал ООН будет более года выносить решение о юрисдикции рассмотрения иска Украины к РФ за нарушение Конвенции по морскому праву.