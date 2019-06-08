Литва передала Меджлису резолюцию о признании геноцидом депортации крымских татар в 1944 году

6 июня Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар режимом Сталина из Крыма в 1944 году.

Резолюция о признании депортации крымских татар в 1944 году геноцидом передана в Меджлис крымскотатарского народа.

Об этом сказал председатель Сейма Литовской Республики Викторас Пранцкетис на открытии Десятой сессии Межпарламентской ассамблеи Верховной Рады Украины, Сейма Литовской Республики и Сейма и Сената Республики Польша, которая проходит в Киеве.

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«Вчера принята резолюция о признании геноцида крымских татар в Советском Союзе. Сегодня этот акт передан в Меджлис крымскотатарского народа. Мы считаем геноцидом преступление Советского Союза в отношении крымских татар в 1944 году», - сказал он.

Также Пранцкетис призвал международное сообщество «быть с нами солидарным в этом вопросе и продолжить политику непризнания проведенной оккупации Крыма Российской Федерацией».

Как сообщал УНИАН, МИД Украины призвал международное сообщество признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа.

10 мая Сейм Латвии признал депортацию в 1944 году крымских татар геноцидом.

6 июня Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар режимом Сталина из Крыма в 1944 году.

По данным Украинского института национальной памяти, в мае-июне 1944 года из Крыма в спецпоселение и лагеря депортировали 200 тысяч крымских татар. За год до завершения войны от голода, болезней и истощения погибли более 30 тысяч крымских татар.