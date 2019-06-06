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Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар

14:06, 06 июня 2019
Политика
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Литва признала геноцидом депортацию крымских татар \ УНИАН

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Об этом министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сообщил в Twitter. В резолюции, за которую проголосовали 77 депутатов, один воздержался, Сейм призвал международное сообщество демонстрировать солидарность с крымскими татарами и продолжать политику непризнания аннексии Крыма.

"Сейм осудил уничтожение и депортацию крымскотатарского народа, спланированную и осуществленную тоталитарным советским режимом в 1944 году, с его родины - Крымского полуострова в безлюдные районы Средней Азии, в результате чего большинство депортированных крымских татар погибли от голода, болезней, пыток и каторжных работ", - говорится в сообщении Сейма Литвы.

В то же время резолюция Сейма осуждает незаконную оккупацию и аннексию Российской Федерацией украинского Крыма в 2014 году, дискриминацию гражданского населения и крымских татар по признаку языка, культуры, религии и национальности, а также отмены крымскотатарского самоуправления.

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Теги: #Литва#крымские татары#депортация