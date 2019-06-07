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У Путина ответили, планирует ли он встретиться с Зеленским

10:49, 07 июня 2019
Политика
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Песков рассказал, есть ли в планах встреча Путина и Зеленского / Фото УНИАН

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос, передает "РИА Новости".

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"Нет, пока в планах нет", - сказал Песков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума. 

"... После того, как будет сформировано наше понимание о том, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений — тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном. Пока конкретики никакой нет", - добавил пресс-секретарь Путина.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что говорить об организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не приходится.

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Теги: #Владимир Путин#Владимир Зеленский