У Путина ответили, планирует ли он встретиться с Зеленским
В планах президента РФ Владимира Путина пока нет контактов с новым главой Украины Владимиром Зеленским.
Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос, передает "РИА Новости".
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"Нет, пока в планах нет", - сказал Песков журналистам на полях Петербургского международного экономического форума.
"... После того, как будет сформировано наше понимание о том, что действительно имеет в виду Киев в плане выполнения минских договоренностей, в плане нормализации двусторонних отношений — тогда уже можно будет говорить о чем-то конкретном. Пока конкретики никакой нет", - добавил пресс-секретарь Путина.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что говорить об организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не приходится.