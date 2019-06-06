В России называют "условия" проведения встречи Путина и Зеленского

По словам Лаврова, говорить об организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не приходится.

В России, развязавшей войну на Донбассе, цинично заявляют, что до проведения переговоров президентов России и Украины необходимо исполнение Киевом достигнутых в "нормандском формате" договоренностей.

Об этом в интервью РБК заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, говорить об организации встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока не приходится.

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"Мы пока даже не знаем, какая политика будет у нового руководства Украины на направлении Минских договоренностей и в целом на российском направлении. Оттуда звучат достаточно размытые сигналы. Например, что надо проводить референдум о том, возобновлять ли переговоры с Россией", — сказал российский министр.

Лавров говорит, что "даже не понял, о каких переговорах идет речь", потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и "нормандского формата" в Москве не считают переговорами с Россией. Глава МИД РФ отметил, что Зеленский подтвердил переговоры в "нормандском формате".

Чтобы начать планировать новую встречу в "нормандском формате", "надо сначала выполнить прежние договоренности", добавил российский министр.

Лавров заявил, что в "нормандском формате" были договоренности, в том числе "об особом статусе Донбасса в связи с проведением на этих территориях выборов".

"До сих пор этого не сделано", - сказал он.

Ранее в Кремле заявили, что первая встреча президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским может состояться, когда «созреют соответствующие условия».