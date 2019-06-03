В АП рассказали, зачем Пинчук приезжал на встречу с Зеленским

Пинчук приезжал в АП вместе с Кучмой, чтобы обсудить предложенную ему должность в ТКГ.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявляет, что бизнесмен Виктор Пинчук приезжал в Администрацию президента 31 мая вместе с бывшим президентом Леонидом Кучмой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала на брифинге.

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«Он действительно приезжал в АП 31 мая. И приезжал он со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, который встречался с Владимиром Зеленским для того, чтобы обсудить должность, которая была ему сегодня предложена - возглавить Трехстороннюю контактную группу и представлять Украину», - отметила она.

Как сообщал УНИАН, Кучма был назначен официальным представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе 2 февраля 2015 года. 2 октября 2018 года он прекратил участие в работе этой группы.

Сегодня, 3 июня, президент Зеленский заявил, что переговоры ТКГ возобновятся в Минске 5 июня во главе с Кучмой.

Впоследствии на сайте главы государства было обнародовано распоряжение о полномочиях Кучмы на общественных началах представлять Украину в ТКГ.