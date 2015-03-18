Концепцией информбезопасности Украины будет заниматься экспертный совет при Мининформполитики

Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

К выполнению программы деятельности правительства и коалиционного соглашения при Министерстве информационной политики Украины создан экспертный совет по вопросам развития информационного пространства Украины.

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"Целью создания экспертного совета является публичное обсуждение и разработка концепции информационной безопасности Украины, а также сотрудничество с общественными организациями по вопросам, касающимся развития информационного пространства Украины", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сопредседателями совета будут министр Юрий Стець и представитель от общественных организаций, избранный из членов совета.

Свое первое заседание экспертный совет проведет на следующей неделе.

В частности, в экспертный совет вошли представители министерства, профильных комитетов ВРУ, общественных организаций и медиа юристы: Дмитрий Золотухин - советник Министра информационной политики Украины; Виктория Сюмар - народный депутат Украины, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информационной политики; Зураб Аласания - Национальная телекомпания Украины; Петр Бурковский - Институт стратегических исследований; Вячеслав Гусаров - Центр военно-политических исследований; Сергей Даниленко, доктор политических наук, доцент кафедры международных медиакоммуникаций и коммуникативных технологий Института международных отношений; Дмитрий Дубов - Институт стратегических исследований; Иван Винник - народный депутат Украины, секретарь Комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Украины; Константин Квурт - «Интерньюз - Украина»; Андрей Куликов - журналист, медиаэксперт; Татьяна Лебедева - «Независимая ассоциация телерадиовещателей»; Павел Моисеев - «Интерньюз - Украина»; Тарас Петрив - Фонд «Общественность»; Георгий Почепцов - доктор политических наук, профессор Национальной академии государственного управления и Мариупольского государственного университета; Сергей Черненко - Институт стратегических исследований.