За день в ряды "интернет-армии" вступили 35 тыс. "бойцов"

Об этом в комментарии российскому телеканалу "Дождь" заявил министр информационной политики Юрий Стець, пишет Украинская правда.

При этом он отказался сказать, сколько всего пользователей присоединились к проекту.

"Я бы не хотел говорить, сколько их есть сегодня. Это с моей стороны будет неправильно. Но могу сказать, что в первый день зарегистрировались около 35 тысяч человек", - рассказал Стець.

По его словам, свободное пространство интернета требует каких-то нестандартных шагов.

Читайте такжеСтець анонсировал запуск двух телеканалов: иновещательного Ukrainian Tomorrow и военного

"Создание интернет-платформы и есть такой нестандартный инструмент. Мы не будем создавать фейки, мы не будем говорить глупости и мы не будет говорить неправду. Как только ты начнешь это делать, это будет неэффективно", - заверил министр.

Также он добавил, что главная задача "информационных войск" состоит в том, чтобы помогать журналистам в донесении правды.

Как сообщал УНИАН, министерство информационной политики открыло сайт штаба "информационных войск" и призывает всех неравнодушных принять участие в информационной борьбе против России.