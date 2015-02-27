За день в ряды "интернет-армии" вступили 35 тыс. "бойцов"
В первый день после объявления о создании "информационных войск" в проекте зарегистрировалось около 35 тысяч человек.
Об этом в комментарии российскому телеканалу "Дождь" заявил министр информационной политики Юрий Стець, пишет Украинская правда.
При этом он отказался сказать, сколько всего пользователей присоединились к проекту.
"Я бы не хотел говорить, сколько их есть сегодня. Это с моей стороны будет неправильно. Но могу сказать, что в первый день зарегистрировались около 35 тысяч человек", - рассказал Стець.
По его словам, свободное пространство интернета требует каких-то нестандартных шагов.
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"Создание интернет-платформы и есть такой нестандартный инструмент. Мы не будем создавать фейки, мы не будем говорить глупости и мы не будет говорить неправду. Как только ты начнешь это делать, это будет неэффективно", - заверил министр.
Также он добавил, что главная задача "информационных войск" состоит в том, чтобы помогать журналистам в донесении правды.
Как сообщал УНИАН, министерство информационной политики открыло сайт штаба "информационных войск" и призывает всех неравнодушных принять участие в информационной борьбе против России.