Коррупционные схемы возглавило правительство Яценюка - отстраненный председатель Госфининспекции

Об этом сообщает корреспондент Громадського.

"Коррупционные схемы в Украине возглавляет правительство Яценюка", - заявил Гордиенко.

В частности он отметил, что коррупционные схемы найдены в процессе приватизации Укртелекома. По словам чиновника, упомянутые нарушения, - на миллиарды.

Гордиенко заявил, что в ходе проверки приватизации "Укртелекома" "доказан факт невыполнения на сумму 220 млн грн обязательств, что является основанием для немедленного аннулирования договора".

Также, отстраненный председатель Госфининспекции, заявил, что правительство блокирует раскрытие коррупционных схем времен Азарова.

Наконец, чиновник официально обратился к ГПУ с просьбой проверить деятельность правительства.

Позже, народный депутат Юрий Левченко (межфракционное депутатское объединение «Свобода») начал требовать заслушать в Верховной Раде генерального прокурора Виктора Шокина относительно обвинений в адрес правительства в злоупотреблениях на сумму более 7,5 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

Члены этого депутатского объединения подошли к президиуму ВР и попросили председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана предоставить им слово для выступления. Гройсман предоставил им такое слово.

Левченко в своем выступлении заявил, что сегодня на брифинге в ВР отстраненный от должности председатель Госфининспекции Николай Гордиенко сообщил о злоупотреблениях правительства на сумму более 7,5 млрд грн. “Речь идет о злоупотреблениях в «Укрпочте», «Укргаздобыче», о злоупотреблениях на сумму более 4,5 млрд грн в «Нафтогазе», - сказал Левченко.