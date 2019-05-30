"Народный фронт" не поддержал отставку Премьер-министра Владимира Гройсмана: нельзя допустить хаоса в экономике

В партии "Народный фронт" отмечают, что сейчас крайне необходимо сохранять стабильность и в Верховной Раде, и в Правительстве.

Фракция "Народный фронт" не поддержала отставку Премьер-министра Владимира Гройсмана во время рассмотрения и голосования данного вопроса в Верховной Раде.

Выступая с трибуны парламента, руководитель фракции Максим Бурбак подчеркнул, что нельзя допускать хаоса в экономике и в исполнительной ветви власти, отправляя руководителя Правительства в отставку. Он также отметил, что кандидатура нового Премьер-министра в парламент не внесена.

"Премьер-министр Владимир Гройсман подал в отставку после заявления и обращения Президента. Новый Президент не подал кандидатуру нового Премьер-министра, ведь Рада распущена. Поэтому считаем, что Премьер-министр Владимир Гройсман должен дальше работать, ведь нельзя допускать хаоса в экономике и в исполнительной ветви власти. "Народный фронт" не поддерживает отставку Премьер-министра Владимира Гройсмана", - заявил Максим Бурбак перед голосованием.

В свою очередь Председатель Верховной Рады, один из лидеров "Народного фронта" Андрей Парубий подчеркнул, что нужно не допустить хаоса в стране.

"В эти тяжелые для страны времена нам крайне необходимо сохранять стабильность и в Верховной Раде, и в Правительстве, пока кто-то делает эксперименты над страной", - подчеркнул он.

"Я считаю, что в этот период больших экономических вызовов Правительство должно работать, и Премьер-министр Украины Владимир Гройсман должен работать, чтобы не допустить экономического коллапса. Работать для того, чтобы было стабильное развитие украинского государства и экономики. Чтобы все люди твердо знали, что страна стабильна, экономика работает", - подчеркнул Андрей Парубий.

Парламент не поддержал отставку Правительства Владимира Гройсмана, "за" проголосовали всего 97 народных депутатов.