Хищения в "оборонке": в Совете при НАБУ не нашли доказательств о получении выгоды сотрудниками бюро

В то же время, трех сотрудников НАБУ было рекомендовано привлечь к дисциплинарной ответственности.

В рамках расследования относительно возможных неправомерных действий трех сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины, фигурирующих в материалах СМИ о хищениях в оборонной сфере не найдено доказательств получения ими выгоды.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказала председатель Совета общественного контроля при НАБУ, председатель правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" Галина Янченко.

В частности, ее попросили рассказать о ситуации относительно государственного концерна "Укроборонпром" в связи с журналистскими расследованиями.

"Мы очень внимательно рассматривали это дело. Мы провели целый ряд внеочередных заседаний Совета общественного контроля для того, чтобы разобраться в ситуации и задать вопросы, которые у нас остались после выпуска этого журналистского расследования. Также два месяца достаточно скрупулезно работала Дисциплинарная комиссия НАБУ", - сообщила Янченко.

По заключению Дисциплинарной комиссии, доказательств получения определенной незаконной выгоды представителями НАБУ не найдено. В то же время, дисциплинарная комиссия нашла ряд нарушений сугубо в организации работы, которые происходили на начальных этапах работы НАБУ.

"Напомним, что события, которые рассматривались Дисциплинарной комиссией, происходили в 2016-2017 годах. В связи с этим Дисциплинарная комиссия рекомендовала привлечь, если я не ошибаюсь, трех представителей НАБУ к тому или иному виду дисциплинарной ответственности", - сказала Янченко.

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Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали запчасти к военной технике и вооружению у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали любым стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом экс-президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта журналисты обнародовали новую часть расследования по закупкам комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому НАБУ в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брали взятки.

12 марта Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по фактам возможных злоупотреблений правоохранителей по делам о сделках в оборонной сфере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса). В частности, речь идет о возможном получении взяток должностными лицами Генпрокуратуры, СБУ, фискальной службы и НАБУ.

Также в НАБУ было начато соответствующее служебное расследование с участием Управления внутреннего контроля. На время его проведения директор НАБУ Артем Сытник отстранил от исполнения должностных обязанностей трех сотрудников бюро, упомянутых в переписке, обнародованной журналистами, а именно: руководителя Главного подразделения детективов и двух детективов этого же подразделения.