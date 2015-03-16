Меркель: Европа не успокоится, пока Крым не будет возвращен Украине

Такое заявление сделала канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине, передает Би-би-си. "Сегодня - день, когда мы должны помнить о незаконной аннексии Крыма. Мы не должны забывать, что этот акт поставил под угрозу послевоенный порядок в Европе. Мы не успокоимся до тех пор, пока не будут полностью восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины", - сказала Ангела Меркель, выступая перед прессой после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

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В свою очередь Петр Порошенко заявил после этой встречи, что на саммите, который пройдет 19 марта, он ждет от европейских лидеров ясной позиции по поводу санкций против России.

По его убеждению, в отношении Москвы должны быть введены дальнейшие санкции, если с ее стороны не будут выполнены условия минского соглашения. "Если договоренности не будут выполнены, я очень надеюсь, что 19-го числа на саммите будет заявлено со всей ясностью, что санкции будут продолжены и ужесточены", - заявил в Берлине Петр Порошенко.