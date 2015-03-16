Порошенко предложил бойкотировать ЧМ-2018 в России

Президент Украины Петр Порошенко предлагает бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, который примет Россия.

Об этом Порошенко заявил в интервью немецкому изданию Bild, передает Украинская правда.

"Всегда говорилось, что футбол не имеет ничего общего с политикой и надо разграничить две вещи. Но как это возможно? Наш самый успешный клуб "Шахтер" играет в течение нескольких месяцев во Львове, потому что российские солдаты заняли Донецк. Я думаю, что должен быть бойкот этому чемпионату мира. Пока российские войска в Украине, я считаю Кубок мира в этой стране немыслимым", - сказал Порошенко.

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После начала конфликта в Украине ряд европейских политических деятелей призвали бойкотировать чемпионат мира 2018 года в России.

Президент ФИФА Йозеф Блаттер ранее неоднократно заявлял, что "футбол вне политики" и ЧМ-2018 пройдет в РФ. Однако сборные России и Украины будут разведены по разным группам при жеребьевке, если украинская команда попадет на турнир.

На прошлой неделе вице-президент ФИФА Джеффри Уэбб выразил мнение, что в нынешних российских условиях из-за роста проявлений расизма нельзя проводить чемпионат мира по футболу.

Следует отметить, что только ФИФА может лишить страну права проведения чемпионата мира.