Переговоры Порошенко и Меркель продолжаются больше часа (фото)

Об этом сообщает администрация президента в "Твиттере". "Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.

При этом, по словам журналистки Ольги Сницарчук, переговоры лидеров двух стран продолжаются уже более часа.

Меркель і Порошенко більше години спілкуються удвох.журналістів вже чимало.німецькі теж обговорюють, що ботокс жив. pic.twitter.com/wB69T14dRZ — Ольга Сніцарчук (@OlhaSnitsarchuk) March 16, 2015

​По результатам переговоров запланирован совместный брифинг Петра Порошенко и Ангелы Меркель. На который уже в настоящее время собралось много журналистов.