Переговоры Порошенко и Меркель продолжаются больше часа (фото)
16:01, 16 марта 2015Политика
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В Берлине проходит встреча президента Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках его визита в Германию.
Порошеенко и Меркель проводят переговоры / @APUkraine
Об этом сообщает администрация президента в "Твиттере". "Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.
President @Poroshenko is having a meeting with Chancellor #Merkelpic.twitter.com/dgGYLZxAhH
— APU (@APUkraine) March 16, 2015
При этом, по словам журналистки Ольги Сницарчук, переговоры лидеров двух стран продолжаются уже более часа.
Меркель і Порошенко більше години спілкуються удвох.журналістів вже чимало.німецькі теж обговорюють, що ботокс жив. pic.twitter.com/wB69T14dRZ
— Ольга Сніцарчук (@OlhaSnitsarchuk) March 16, 2015
По результатам переговоров запланирован совместный брифинг Петра Порошенко и Ангелы Меркель. На который уже в настоящее время собралось много журналистов.
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