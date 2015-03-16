Переговоры Порошенко и Меркель продолжаются больше часа (фото)

16:01, 16 марта 2015
Политика
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В Берлине проходит встреча президента Петра Порошенко и канцлера Германии Ангелы Меркель в рамках его визита в Германию. 

Порошеенко и Меркель проводят переговоры / @APUkraine

Об этом сообщает администрация президента в "Твиттере". "Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель", - говорится в сообщении.

При этом, по словам журналистки Ольги Сницарчук, переговоры лидеров двух стран продолжаются уже более часа.

​По результатам переговоров запланирован совместный брифинг Петра Порошенко и Ангелы Меркель. На который уже в настоящее время собралось много журналистов.

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