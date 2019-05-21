Washington Post: Зеленский может не позволить втянуть Украину во внутреннюю политику США

Призыв уволить Луценко, который, кажется, готов играть в грязные игры окружения Трампа — это правильный шаг

С того времени, как комедийный актер Владимир Зеленский разгромил карьерных политиков на президентских выборах в Украине, западные наблюдатели были озадачены. Они не знают, что с ним делать. Действительно ли он тот антикоррупционный крестоносец, которого играл в кино? Станет ли он заложником коррумпированных олигархов? Сможет ли новый президент продолжить украинскую прозападную внешнюю политику и выступить против автократа России Владимира Путина или он позволит Москве манипулировать собой?

Далеко не на все эти вопросы есть ответ. Однако, речь Зеленского во время инаугурации посылает определенные сигналы, которые подбадривают, — пишет Washington Post. Он призвал парламент быстро лишить депутатов неприкосновенности и вернуть закон, который будет предусматривать наказание для чиновников за незаконное обогащение. Зеленский также объявил о роспуске парламента для проведения досрочных выборов. Это может помочь ему превратить свою нынешнюю популярность в реальное реформаторское большинство в Верховной Раде.

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Зеленский также заявил, что его главным приоритетом будет завершение войны с Россией на украинском востоке. Однако, он заметил, что уступать территории Украины включительно с Крымом не будет. Хотя Путин подчеркивает, что оккупированный украинский полуостров теперь часть его страны.

Издание отмечает, что Зеленского могут ждать юридические перепалки с оппонентами в парламенте, которые могут начать сопротивляться его желанию провести досрочные выборы. Путин, в свою очередь, играет грубо. Он «поздравил» нового украинского президента с победой на выборах объявлением о намерении выдавать российские паспорта гражданам Украины. А пресс-секретарь Кремля сказал, что российский автократ не будет приветствовать Зеленского с началом работы и не собирается с ним встречаться в ближайшее время.

Вместе с тем, кажется, что новый лидер Украины пытается принести радикальные перемены стране, которая, несмотря на большие ресурсы, остается бедной, погрузнув в эндемичной коррупции и войне с Россией. Предшественник Зеленского – Петр Порошенко – несмотря на свой статус олигарха пытался отразить попытки Путина расчленить украинское государство. Однако, он не смог провести критически важные реформы в судебной системе и других институтах.

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Издание отмечает, что большим вызовом для нового президента будут разговоры о его собственных связях с украинскими олигархами. До сих пор не известно, какую позицию Зеленский займет относительно них. Новая администрация рискует очень быстро столкнуться с дискредитацией.

А тем временем, Зеленский сделал важный шаг, призвав парламент принять увольнение Генерального прокурора Юрия Луценко. Последний, кажется, открыт к сотрудничеству с личным адвокатом Дональда Трампа в его попытках подорвать американские выборы в 2020 году. Руди Джулиани давил на Луценко, заставляя его начать в Украине расследование против кандидата от демократов Джо Байдена и его сына Хантера. Хотя доказательств, которые бы указывали на то, что они оба делали что-то противозаконное, нет.

У Зеленского может и нет большого политического опыта. Но он точно достаточно в здравом уме, чтобы сопротивляться попыткам втянуть его новую администрацию во внутреннюю политику США. Джулиани и его боссу стоит прекратить грязные попытки использовать Украину в своих интересах. Вместо этого им лучше начать работать с новым украинским президентом над общим успехом.