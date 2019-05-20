Зеленский распускает Раду (видео)
10:45, 20 мая 2019Политика
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«Я распускаю Верховную Раду 8-го созыва. Слава Украине!», - заявил он.
Зеленский распускает парламент / Фото УНИАН
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы.
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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.
Он заявил о необходимости досрочных парламентских выборов.
«Я распускаю Верховную Раду 8-го созыва. Слава Украине!», - заявил он.
Ранее в распоряжении СМИ появился проект указа новоизбранного президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая.
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