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Зеленский распускает Раду (видео)

10:45, 20 мая 2019
Политика
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Зеленский распускает парламент / Фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.

Он заявил о необходимости досрочных парламентских выборов.

«Я распускаю Верховную Раду 8-го созыва. Слава Украине!», - заявил он.

Ранее в распоряжении СМИ появился проект указа новоизбранного президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая. 

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #Рада#Владимир Зеленский