Зеленский распускает Раду (видео)

«Я распускаю Верховную Раду 8-го созыва. Слава Украине!», - заявил он.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и досрочные парламентские выборы.

Читайте такжеЗеленский произнес первую речь на посту президента (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.

Он заявил о необходимости досрочных парламентских выборов.

«Я распускаю Верховную Раду 8-го созыва. Слава Украине!», - заявил он.

Ранее в распоряжении СМИ появился проект указа новоизбранного президента Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных парламентских выборов, который он планирует подписать после инаугурации 20 мая.