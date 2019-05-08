Украинцев, получивших незаконные паспорта РФ, могут лишить социальных выплат и пенсий

Министерство по делам ветеранов инициировало проработку данного предложения.

Граждане Украины, проживающие на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей и получившие незаконные паспорта Российской Федерации, могут быть лишены социальных выплат и пенсий.

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Об этом заявила министр Украины по делам ветеранов Ирина Фриз на своей странице в Facebook.

"Инициирована проработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ способом, который нарушает международное право и угрожает суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - отметила министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров принял решение о признании незаконными российских паспортов, которые будут выдавать жителям оккупированных украинских территорий, прежде всего Луганской и Донецкой областей.