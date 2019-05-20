"Это истина": Зеленский вспомнил слова сына после победы на выборах

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к народу на инаугурации рассказал, что сказал ему сын, когда узнал о результатах выборов.

"Дорогие украинцы, после победы на выборах мой шестилетний сын сказал: "Папа, я по телевизору видел, говорят, что Зеленский президент. Получается, что я тоже президент". И тогда это прозвучало как шутка детская, но со временем я понял, что на самом деле это истина", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Он принес присягу и официально стал шестым президентом Украины. Также он уже заявил о том, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.