Зеленский предложил действующему составу правительства подать в отставку (видео)

По словам президента Владимира Зеленского, граждане «устали от опытных, системных, надутых политиков».

Президент Украины Владимир Зеленский предложил действующему составу правительства подать в отставку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде.

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«Позвольте мне процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем - правительство и есть наши проблемы". Это просто цитата», - отметил он.

«Наше правительство, которое только разводит руками и говорит мне, что мы ничего не сможем сделать. Это неправда - можете, вы можете взять лист, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах», - добавил президент.

«Мое избрание доказывает, что граждане устали от опытных, системных, надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей - возможностей откатов, потоков, дерибана», - подчеркнул он.