В Раде появилось еще одно постановление о дате инаугурации Зеленского

Таким образом в парламенте уже 6 проектов постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента.

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Владимир Куренной зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления о проведении торжественного заседания парламента, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины.

Текст проекта постановления №10270-6 обнародован на сайте парламента.

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Документом предлагается 17 мая в 10:00 провести в зале заседаний Верховной Рады Украины соответствующее торжественное заседание парламента.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 13 мая в Верховной Раде были зарегистрированы 6 проектов постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. После отзыва одного из них, на рассмотрении оставалось пять проектов постановлений. В проекте №10270 автор – народный депутат Сергей Мищенко предлагает дату - 19 мая. Такую же дату предлагают Виктор Балога в проекте 10270-1 и Сергей Каплин в проекте 10270-3.

Регламентный комитет Верховной Рады сегодня должен рассмотреть проекты постановлений о назначении даты инаугурации избранного президента.

10 мая Зеленский обратился к Верховной Раде с требованием принять решение о проведении инаугурации 19 мая. По его словам, пока депутаты переживают за свои мандаты, действующий глава государства Петр Порошенко назначает судей Верховного суда, делает активные перестановки в высшем командовании армии и раздает генеральские звания и высокие государственные награды.