Зеленский записал срочное обращение к Раде и сравнил Порошенко с туристом в египетском отеле (видео)

Новоизбранный глава государства требует от нардепов на ближайшем заседании должны назначить дату инаугурации на 19 мая.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выступил со срочным обращением к Верховной Раде с требованием назначить датой его инаугурации 19 мая.

В видеообращении, опубликованном в Faebook, Зеленский заявил, что депутаты парламента действуют не в интересах страны.

"Я обращаюсь к украинскому парламенту. Уважаемые депутаты, надеюсь, что за три недели, пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги: выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока что вы действуете исключительно в своих интересах, боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации", - подчеркнул новоизбранный президент.

Ведь в настоящее время, подчеркнул Зеленский, Порошенко "совершает необратимое".

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"Он (Петр Порошенко - Ред.) проводит активные перестановки в высшем командовании армии, пытается пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, назначает судей Верховного суда, среди которых юристы "Рошена", судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более чем 20 людям, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при нем произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание "Героя Украины" главе Службы безопасности Украины господину Грицаку", - выразил возмущение новоизбранный глава государства.

Но, по словам Зеленского, он понимает, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит: "я готов "подставить плечо", а сам держит две дули в кармане.

"Это напоминает мне туриста в египетском отеле: завтра домой, чемоданы упакованы, номер уже убрали, и нормальный воспитанный человек ждет трансфер до аэропорта. Но не Порошенко. Он никак не успокоится. Тащит полотенца, тапочки и берет все подряд со шведского стола. Я вас очень прошу, сдайте ключ, рассчитайтесь за мини-бар - и вперед. Вам еще таможню и паспортный контроль проходить", - заявил он.

"Именно поэтому я обращаюсь к Верховной Раде, на ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ Украины, в интересах которого вы присягали действовать. Вы должны остановить эти политические судороги хромой утки. Страна нуждается в нормальной работе всех институтов, народ не должен ждать, пока кто-то наназначается перед долгим отпуском. Думайте, пожалуйста, не о депутатских ксивах, думайте об Украине. 19 мая. Голосуйте", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня в парламенте есть 5 постановлений по данному вопросу. Трое депутатов предлагают провести инаугурацию 19 мая - Сергей Мищенко, Виктор Балога, Сергей Каплин. Депутат Виталий Куприй предлагает провести ее 20 мая.

4 мая новоизбранный президент Зеленский на встрече с депутатами предложил дату своей инаугурации на воскресенье, 19 мая.