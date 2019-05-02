"Болела вся Грузия": Кикабидзе выступил с обращением к Зеленскому

Музыкант и актер пожелал Зеленскому «мудро» управлять «огромной страной».

Советский и грузинский певец Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Об этом сообщает ТВЦ.ru. Кикабидзе подчеркнул, что «имеет честь» называть Зеленского своим «другом». Однако теперь, добавил артист, он будет называть его «президентом всей Украины».

Музыкант заверил, что за Зеленского «болела вся Грузия» и пожелал ему «мудро» управлять «огромной страной».

Как сообщал УНИАН, ранее Кикабидзе заявил, что ему угрожали пророссийские боевики с оккупированного Донбасса за поддержку целостности Украины.