ВР обратилась к мировому сообществу из-за указа Путина о российских паспортах для жителей ОРДЛО

В парламенте отмечают, что своим указом Путин создает правовые условия для возможности официального применения Вооруженных сил РФ против Украины.

Верховная Рада Украины требует от президента России Владимира Путина отменить указ о выдаче российских паспортов на оккупированном Донбассе и призывает Организацию Объединенных Наций, Североатлантический Альянс, страны Европейского Союза, США, Канаду и ряд международных структур осудить это преступное решение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в принятом парламентом постановлении об обращении Верховной Рады к Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совету Европы и их парламентским ассамблеям, Европейскому парламенту, Межпарламентскому союзу, парламентам и правительствам стран ЕС, США, Канады, Североатлантического Альянса, дипломатическим представительствам иностранных государств в Украине относительно преступного решения руководства Российской Федерации о выдаче российских паспортов гражданам Украины на оккупированных Россией территориях Донбасса (№10259).

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За его принятие проголосовали 230 народных депутатов из 319, зарегистрированных в сессионном зале.

В обращении украинского парламента отмечается, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин издал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке", что открывает путь к незаконной выдаче российских паспортов гражданам Украины, которые находятся на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.

"Таким образом Кремль в очередной раз сознательно и цинично нарушил основополагающие принципы международного права. Предыдущая практика противоправного использования Россией института гражданства на оккупированных территориях свидетельствует о ее принудительном и дискриминационном характер, является инструментом совершения преступлений против человечности и влечет за собой нарушение прав человека", - подчеркивается в документе.

Отмечается, что РФ в очередной раз нарушила государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, международное право и международные соглашения.

В Верховной Раде убеждены, что "такие недружественные действия руководства РФ является грубым вмешательством во внутренние дела Украины и подтверждением и усилением незаконной оккупации украинского Донбасса".

"Они имеют целью дестабилизацию внутриполитической ситуации в Украине в поствыборный период", - говорится в тексте.

Этими действиями, отмечают в ВР, Кремль также в очередной раз развенчал ключевой тезис российской пропаганды о "внутриукраинском конфликте".

Так, Верховная Рада решительно осуждает агрессивные действия руководства РФ, акцент на недопустимости отхода от международного права и международных соглашений.

"Особую обеспокоенность парламента Украины вызывает тот факт, что практика незаконной паспортизации на оккупированных Россией территориях применялась Кремлем и в других длительных конфликтах как правовой и гуманитарный повод для дальнейшей агрессии с обоснованием якобы защиты своих граждан, проживающих за пределами РФ", - подчеркивается в обращении.

В украинском парламенте отмечают, что легитимизация незаконной согласно международно-правовым стандартам выдачи паспортов РФ по так называемому южно-осетинскиму и приднестровскому сценариям - это "попытка оправдать, легитимизировать и расширить военное присутствие России на оккупированной части украинского Донбасса".

"Своим указом Путин создает правовые условия для возможности официального применения Вооруженных сил РФ против Украины. Это связано с тем, что российское законодательство разрешает использовать вооруженные силы для защиты граждан РФ за пределами территории РФ", - констатируют авторы обращения.

Верховная Рада считает указ Путина "юридически ничтожным" и таким, который не может изменить принадлежность жителей оккупированных Россией территорий Донбасса к украинскому гражданству.

Отмечается, что Верховная Рада поддерживает инициативу президента Украины Петра Порошенко относительно скорейшего рассмотрения вопроса возможной незаконной паспортизации граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донбасса, в рамках Совета безопасности ООН, а также других международных форматах, в частности в ОБСЕ и ЕС.

"В связи с этим Верховная Рада обращается с настоятельным призывом осудить вышеуказанные деструктивные действия Российской Федерации, которые грубо нарушают государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, права человека и гражданина в Украине, консолидировать общие с Украиной усилия по противодействию агрессивным действиям РФ и принять меры по усилению в связи с этим режима международных санкций, направленных против РФ", - говорится в обращении.

Кроме того, Верховная Рада "требует от президента РФ Путина отменить указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".