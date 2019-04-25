У Зеленского объяснили его позицию относительно закона о языке (видео)

Противоречия в обнародованных ранее заявлениях нет.

Окончательной четкой позиции победителя президентских выборов относительно принятого закона о языке нет, потому что этот документ еще не обнародован и не исследован.

Об этом в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" заявил политтехнолог команды Владимира Зеленского Дмитрий Разумков.

"Закон о языке стал одним из механизмов избирательной кампании", - отметил он. Разумков напомнил, что язык стал одним из рекламных слоганов одного из участников избирательной гонки, и выразил уверенность, что если бы этот закон рассмотрели ранее, то он не стал бы настолько политизированным.

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"Там более двух тысяч правок. И на сегодняшний момент говорить про окончательный вид закона сложно, пока он не будет подписан президентом и не станет достоянием общественности", - пояснил политтехнолог.

"Если я буду государственным служащим, я обязательно перейду на украинский язык. Так, как этого требует закон Украины. Я стараюсь не нарушать законы Украины", - отметил Разумков. "Не надо! Вот этого точно не надо – приходить меня защищать", - добавил он на реплику ведущей о возможности Путина прийти защищать русскоязычного политтехнолога.

Как сообщалось, победитель президентских выборов Владимир Зеленский пообещал пересмотреть принятый закон про украинский язык на соблюдение Конституции и соответствие интересам всех граждан Украины. Вместе с тем он изменил подпись своей страницы в Facebook с русского на украинский язык.