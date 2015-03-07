Евросоюз разделился в вопросе ужесточения санкций против России - СМИ

По этом пишет французская газета Liberation, пишет Украинская правда.

"Есть неустойчивое улучшение ситуации", - сказал глава МИД Франции Лоран Фабиус.

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"Но мы еще не в фазе устойчивого прекращения огня", - отметил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

На фоне этих разговоров в Риге встал вопрос, как быть с санкциями, которые запрещают инвестиции в банки или такие энергетические гиганты как "Роснефть"

"Об этом мы также говорили" - признался Фабиус, в то время как новая встреча глав МИД стран ЕС назначена на 16 марта.

"Ястребы" в лице представителей Великобритании, стран Балтии и Польши хотят скорейшего продолжения санкций уже в марте, чтобы сохранить давление на Россию.

"Мы будем ждать настоящей деэскалации, поэтому наиболее вероятно они (санкции - ред.) останутся в силе до конца года"- сказал министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс.

"Лучше раньше, чем позже, но их продолжат", - считает глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Другие говорят, что минские соглашения выполняются и нужно подождать с решениями о санкциях.

Среди "голубей" Испания, которая оценивает потери от санкций в 21 млрд евро, Италия, премьер которой недавно посетил Москву, Кипр, Греция.

Но, по словам дипломата, на которого ссылается издание, как это часто бывает, чашу весов в ту или иную сторону способно склонить канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая еще не высказывалась по этому поводу.

Напомним, по результатам первого дня неформальной встречи глав МИД министры решили, что ЕС готов расширить санкции в случае нарушения Минска-2.