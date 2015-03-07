Штайнмайер: РФ гарантировала "неограниченный доступ" миссии ОБСЕ на Донбассе

По информации министра иностранных дел ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier), российские власти гарантировали возможность "неограниченного доступа" для наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на востоке Украины.

Эта договоренность включает контроль над выводом тяжелых вооружений, заявил Штайнмайер по окончании встречи глав внешнеполитических ведомств стран ЕС в субботу, 7 марта, в Риге, сообщает DW.

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"Конечно, ключевым является вопрос о том, получат ли наблюдатели ОБСЕ доступ туда, где им в этом было ранее отказано", - цитирует главу МИД Германии агентство AFP. Теперь ОБСЕ будет не только контролировать процесс отвода тяжелых вооружений, но и проверять, в какие точки было вывезено это оружие, сообщил далее немецкий министр. По его словам, это является "решающим прогрессом" для стабилизации ситуации на востоке Украины.

В своем заявлении Штайнмайер сослался на переговоры с представителями конфликтующих сторон в Берлине 6 марта, а также на состоявшийся в тот же день телефонный разговор канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) с президентом РФ Владимиром Путиным.