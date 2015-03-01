Сегодня в центре Москвы пройдет шествие памяти Немцова
Власти согласовали марш численностью до 50 тысяч человек от Китайгородского проезда по Москворецкой набережной, Большому Москворецкому и Малому Москворецком мосту.
Сбор участников начнется в 14:00 (в 13:00 по Киеву), а само шествие - в 15:00 (в 14:00 по Киеву). Об этом сообщает Эхо Москвы.
Акция будет проводиться вместо антикризисного марша «Весна», который изначально планировался на 1 марта в московском районе Марьино.
Выступления протеста и акции памяти Немцова ожидаются сегодня и в других российских городах. В Санкт-Петербурге власти также дали разрешение на проведение траурного марша в центре города.
Как сообщал УНИАН, известный российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь с 27 на 28 февраля.
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Немцова выстрелили несколько раз в спину из проезжающего автомобиля. От полученных ран он скончался на месте.