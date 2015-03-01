Порошенко и Байден провели телефонные переговоры о Донбассе, Савченко и убийстве Немцова

03:57, 01 марта 2015
Политика
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Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Вице-президентом США Джозефом Байденом.

REUTERS

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Петр Порошенко и Джозеф Байден договорились о дальнейшей координации совместных усилий вокруг Донбасса", - сказано в сообщении.

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Собеседники также подчеркнули, что весь мир сегодня должен быть солидарным с Украиной не только в вопросе территориальной целостности, но и Надежды Савченко, состояние которой критическое.

Кроме того, Порошенко и Байден выразили обеспокоенность в связи с убийством российского оппозиционера Бориса Немцова.

Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко рассказал о  намереньи Немцова предоставить доказательства военной агресии РФ.

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