Порошенко и Байден провели телефонные переговоры о Донбассе, Савченко и убийстве Немцова
03:57, 01 марта 2015Политика
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Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с Вице-президентом США Джозефом Байденом.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
"Петр Порошенко и Джозеф Байден договорились о дальнейшей координации совместных усилий вокруг Донбасса", - сказано в сообщении.
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Собеседники также подчеркнули, что весь мир сегодня должен быть солидарным с Украиной не только в вопросе территориальной целостности, но и Надежды Савченко, состояние которой критическое.
Кроме того, Порошенко и Байден выразили обеспокоенность в связи с убийством российского оппозиционера Бориса Немцова.
Ранее УНИАН сообщал, что Порошенко рассказал о намереньи Немцова предоставить доказательства военной агресии РФ.
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