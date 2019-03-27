Из Украины выдворят российскую журналистку (фото, видео)

Ей запрещен въезд в Украину на три года.

СБУ приняла решение о принудительном выдворении из Украины российской журналистки Маргариты Бондарь, которая в течение 2018 года работала на пропагандистское издание "Украина.ру" Дмитрия Киселева.

Она систематически распространяла в сети тенденциозную информацию об общественно-политической ситуации в Украине, сообщает пресс-служба СБУ.

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"В частности, она публиковала недостоверные и провокационные материалы относительно нарушения прав национальных меньшинств представителями отечественных националистических организаций и якобы бездействия украинской правоохранительной системы", - говорится в сообщении.

Согласно экспертному заключению специалистов Министерства культуры Украины, содержание указанных публикаций способствует инспирированию межнациональной и межэтнической вражды, дестабилизации общественно-политической обстановки.

"За нарушение миграционного законодательства Государственной миграционной службой принято решение о принудительном выдворении в срок до 31 марта этого года Маргариты Бондарь с территории Украины с запретом въезда на три года", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщало "Громадське", Бондарь жаловалась, что ее 21 марта задерживали и допрашивали сотрудники СБУ. Она признает, что работала на пропагандистов, объясняя это тем, что они хорошо платят.

Правозащитница Бондарь добавила, что планирует отказаться от российского гражданства.