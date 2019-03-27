Порошенко: возобновление диалога с РФ возможно лишь после деоккупации Донбасса и Крыма

При этом Порошенко констатировал недопустимость присутствия российских наблюдателей на украинских выборах.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что возобновление политического диалога с РФ возможно лишь после деоккупации Донбасса и Крыма

Об этом Порошенко сообщил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

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«Только тогда, когда будет прекращена оккупация, когда будут выведены оккупационные войска с территорий Донбасса и Крыма, когда прекратится война, когда будут отпущены украинские политзаключенные, включая с украинскими моряками - мы вернемся к политическому диалогу с РФ», - заявил он.

При этом Порошенко констатировал недопустимость присутствия российских наблюдателей на украинских выборах: «Не может страна-оккупант направлять своих наблюдателей для того, чтобы оценивать, как проходят выборы в Украине. Это нонсенс. Когда кто-то пытался давить на нас - я занял открытую позицию и сказал, что мы не допустим российских наблюдателей».

Как сообщал УНИАН, Порошенко заявил, что президент РФ Владимир Путин на переговорах «нормандской четверки» в Минске в феврале 2015 года угрожал убийством восьми тысяч украинских военных, которые держали оборону Дебальцево в случае их отказа сложить оружие и капитулировать.