Порошенко рассказал об ультиматуме Путина на переговорах в Минске в феврале 2015 года

По словам президента, Украина отклонила ультиматум РФ и отказалась поднимать белый флаг и складывать оружие, а также вывела свои подразделения из окружения российско-оккупационных войск.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что президент РФ Владимир Путин на переговорах «нормандской четверки» в Минске в феврале 2015 угрожал убийством восьми тысяч украинских военных, которые держали оборону Дебальцево в случае их отказа сложить оружие и капитулировать.

Об этом он сообщил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Порошенко отметил, что не будет комментировать информацию о том на повышенных или не на повышенных тонах он вел переговоры с Путиным в феврале во время встречи лидеров стран «нормандского формата» в феврале 2015 года.

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«В феврале 2015 ... в то время наши воины героически держали Дебальцево. Истощены, 128-я бригада, 25-ый батальон. В сердце каждого украинца стояли названия блокпостов, как вгрызлись в землю украинские воины», - рассказал он.

«Путин сидел и свободно анализировал - нет, мы не будем прекращать огонь, мы не остановим наступление, ваши войска в кольце, и мы никого не выпустим, и у вас будет убито, господин президент, восемь тысяч украинцев - тех, кто в «котле» или они поднимают белый флаг, сдают оружие и сдаются или мы их уничтожим. Я сказал - ничего у вас не получится. Мы никогда не поднимем белый флаг. Это честь украинского воина. Мы держим путь на выход, мы выведем наши войска», - добавил глава украинского государства.

Кроме того, Порошенко напомнил, что «Путин является человеком, который отдал приказ на ввод войск РФ во время незаконной аннексии Крыма. Это было публично - он обратился в Совет федерации запросив разрешение на применение вооруженных сил РФ за пределами международно признанных границ РФ. Это как явка с повинной».

Также президент отметил, что Путин затем в фильме о Крыме четко признал, что незаконно аннексировать Крым было его решением и он координировал все действия по незаконному захвату украинского полуострова.

Кроме того, недавно так называемый «премьер» правительства Крыма сказал, что он каждый свой шаг согласовывал с Путиным.

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Справка УНИАН. В Минске 12 февраля 2015 года состоялись переговоры по урегулированию кризиса на Донбассе при участии президента Украины Петра Порошенко, президента Франции Франсуа Олланда, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

По итогам переговоров был утвержден комплекс мер, направленных на имплементацию Минских договоренностей, достигнутых в сентябре 2014 года. Кроме того, принята декларация лидеров Украины, Франции, Германии и РФ на поддержку этих мер.

Среди прочего, договоренности, достигнутые «нормандской четверкой», предусматривают прекращение огня на востоке Украины, отвод всего тяжелого вооружения с украинской территории. Также предусмотрен обмен и освобождение всех заложников, проведение местных выборов на Донбассе.