В БПП надеются узнать имя главы Антикоррупционного бюро уже в апреле

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко ожидает назначения председателя Национального антикоррупционного бюро уже в апреле.

Об этом он сказал в эфире "1 + 1", передает Lb.ua.

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"Я думаю, что уже в апреле мы получим директора Антикоррупционного бюро, которое сформирует свою команду и сможет реализовать этот закон на практике, показав украинцам и посаженного высокопоставленного украинского коррупционера и конфискованное имущество, которое он спрятал на своих близких и далеких друзьях", - отметил Луценко.

Напомним, ранее сообщалось, что Конкурсная комиссия по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро получила пакеты документов от 96 человек.