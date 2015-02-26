ЕС положительно оценивает реформы правительства Яценюка - Семерак

Об этом сообщил сопредседатель украинской части комитета ассоциации Украина-ЕС, член фракции «Народный фронт» Остап Семерак на пресс-конференции по результатам первого заседания комитета, которое состоялось в Брюсселе.

«В ходе выполнения программы реформ европейская сторона устами директора Европейской комиссии Гуннара Виганда, подытоживая последний визит на минувшей неделе еврокомиссара Хана, положительно оценивает ход реформ, которые осуществляет украинское правительство», - сказал он.

«Европейская сторона также обращается к нам, к украинскому правительству, не останавливаться в ходе выполнения того пакета реформ, который одобрен в парламенте, предложенный правительством и поддержанный европейской стороной», - добавил Остап Семерак.