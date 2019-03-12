Луценко: Бигус взламывал коды с диска с материалами о хищениях в оборонке

Луценко заявил, что ГПУ не затягивала расследование дела, а ожидала завершения налоговых проверок предприятий - фигурантов уголовного производства.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что журналист Денис Бигус взламывал коды диска с материалами дела о хищениях в оборонной сфере.

Об этом он сказал сегодня на брифинге.

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Луценко заявил, что ГПУ не затягивала расследование дела, а ожидала завершения налоговых проверок предприятий - фигурантов уголовного производства.

"В 2016 году военная прокуратура зарегистрировала это дело. Весь 2018 год шла налоговая проверка для того, чтобы установить полноту уплаты налогов по "Оптимумспецдеталь", владельцем которой является гражданин Рогоза. Так, за несколько дней до завершения этой налоговой (проверки - ред.) господин Бигус получил в распоряжение информацию с середины прошлого года. Обвинения в том, что мы якобы медленно действовали, откидаем […] Почему господин Бигус медлил с публикацией расследования с прошлого года? Ему надо было взломать коды диска, а нам нужно было провести налоговую проверку", - отметил Генпрокурор.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали любым стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности. Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и судится с журналистами-расследователями. САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.