Порошенко начнет качать тему языка, чтобы загасить скандал об обворовывании армии – нардеп БПП

В ближайшее время Порошенко начнет проталкивать закон о языках во втором чтении.

«Политикум трясет после расследования, которое провели журналисты Bihus.Info, о коррупции ближайшего окружения Петра Порошенко, а часть фракций требуют начать процедуру импичмента в отношении Порошенко и создать следственную комиссию в Раде», - пишет в своем телеграм-канале бывший журналист, нардеп от БПП Сергей Лещенко. .

По его словам, несмотря на то, что одним из фигурантов «схематоза» является ближайший соратник Порошенко Олег Гладковский, который вместе с сыном мог быть замешан в аферах, сам Порошенко пока никак не комментирует эту тему.

Читайте такжеИсточником слива информации о хищениях в оборонке мог быть Матиос – журналист«Тем временем ни звука не проронил человек, который привел этих всех людей во власть и построил систему безнаказанности - Петр Порошенко. Его тактика - ничего не комментировать, ждать, когда скандал “сам рассосется” - и придумывать новую громкую тему, способную отвлечь политикум от скандала с коррупцией и рассорить общество вокруг искусственно раскрученного противостояния», - пишет Лещенко.

Он уточнил, что, по его информации, в ближайшее время Порошенко начнет снова поднимать традиционно больную в Украине тему о языках.

«По моей информации, в ближайшее время Порошенко начнет проталкивать закон о языках во втором чтении. Языковой вопрос - это традиционно “универсальная таблетка” от всех проблем. Тема вызывает грандиозные ссоры по всей стране. В общих криках должна потухнуть тема воровства на армии и представить Порошенко главным патриотом Украины», - сообщил нардеп.

«Поэтому следите за руками президента - уже скоро весь фокус внимания он попробует переключить на тему языка», - добавил Лещенко.

Как сообщал УНИАН, накануне проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также - на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы.

Таким способом группа якобы получила от «Укроборонпрома», по меньшей мере, 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».