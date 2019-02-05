"Возможны негативные последствия для медреформы": в Швейцарии обеспокоены отстранением Супрун

Швейцарские дипломаты назвали решение суда неожиданным - суд запретил Супрун занимать должность и.о.министра.

Посольство Швейцарской Конфедерации в Украине заявляет об обеспокоенности возможными негативными последствиями для процесса реформ в медицинской отрасли в связи с судебным запретом Ульяне Супрун занимать должность и.о. министра здравоохранения.

Об этом говорится в сообщении посольства Швейцарии в микроблоге Twitter.

"Анализируя неожиданное судебное решение о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, выражаем нашу обеспокоенность о возможных негативных последствиях для реформы системы здравоохранения в Украине", - отметили в посольстве.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.

В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

Также суд учел доводы о том, что у Супрун два гражданства - украинское и американское.

В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.

Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.