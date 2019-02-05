"Возможны негативные последствия для медреформы": в Швейцарии обеспокоены отстранением Супрун
Посольство Швейцарской Конфедерации в Украине заявляет об обеспокоенности возможными негативными последствиями для процесса реформ в медицинской отрасли в связи с судебным запретом Ульяне Супрун занимать должность и.о. министра здравоохранения.
Об этом говорится в сообщении посольства Швейцарии в микроблоге Twitter.
"Анализируя неожиданное судебное решение о запрете Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения, выражаем нашу обеспокоенность о возможных негативных последствиях для реформы системы здравоохранения в Украине", - отметили в посольстве.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения.
В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.
Также суд учел доводы о том, что у Супрун два гражданства - украинское и американское.
В Минздраве заявили, что консультируются с юристами в связи с появлением информации о судебном запрете Супрун исполнять полномочия и.о. министра.
Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года.