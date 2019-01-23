В сеть "слили" запись, на которой Филарет поставил новую цель для украинской церкви

Судя по записи, Филарет раскритиковал название Православная церковь Украины.

В сети появилась аудиозапись, на которой якобы патриарх Филарет называет следующую цель для Православной церкви Украины.

Запись выступления Филарета распространил пророссийский сайт "Союз православных журналистов".

"Когда мы объединимся, мы поставим вопрос о признании Киевского патриархата. Чтобы нас считали не как киевская митрополия, и предстоятель не митрополит, а предстоятель - патриарх. Это наша цель. Как в свое время была цель получить автокефалию – получили. Теперь следующая цель – добиться, чтобы Украинскую церковь признали патриархатом. И мы достигнем этого, не надо сомневаться", – сказал он, судя по опубликованной записи.

Также на ней можно услышать слова якобы почетного патриарха о том, что Томос об автокефалии был передан не ПЦУ, а конкретно Киевскому патриархату.

"... Какая новая церковь? Церковь не новая, а церковь, которая существовала уже более 25 лет", - говорит якобы Филарет.

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Также якобы почетный патриарх заявил: "А если бы не существовала эта церковь Киевского патриархата, то кто бы взял Томос? Эти два московских епископа без приходов? Или эта Автокефальная церковь, у которой 500 приходов? Понятно, что они дали томос Киевскому патриархату! Поэтому это не новая церковь. Поэтому эту терминологию, что это новая церковь, следует избегать и не использовать".

Судя по записи, Филарет раскритиковал название Православная церковь Украины.

"Православная церковь Украины - это не наше имя. Мы - Украинская православная церковь... Православная церковь в Украине означает, что это не доминирующая церковь, а лишь одна из церквей в Украине", – сказал он.

Почетный патриарх также обратился к ответственному за официальный сайт Киевского патриархата: "Михаил, вы там работайте, пишите в интернете. В наших собственных источниках информации не должно быть ни одной Православной церкви Украины. Стоит вспоминать Украинскую православную церковь, а не Православную церковь Украины.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе Святого Георгия в Стамбуле вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю Епифанию.