Филарет озвучил условия передачи Киево-Печерской лавры ПЦУ

Филарет отметил, что парламент принял закон для перехода общин.

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) рассказал, как государство должно вернуть Почаевскую Лавру и Киево-Печерскую Лавру из рук Московского патриархата.

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Как он отметил в интервью ТСН, насилие необходимо отбросить сразу, действовать нужно только законными методами.

"Насилие мы отбрасываем сразу, только законными методами. Рада приняла механизм, как общество может перейти в Украинскую православную церковь. Они должны, пользуясь этим законом, собрать братию... Если они должны перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят, тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица – лишатся много чего, в частности и Лавры... Придется. Бог создаст условия, и им придется. И я в это верю и убежден, что это будет. Ибо это святыня украинская и должна принадлежать украинской церкви, а не российской",- подчеркнул Филарет.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.