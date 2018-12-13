Скандальную украинскую журналистку выдворят из России
Из России решили депортировать скандальную украинскую журналистку Елену Бойко, которая нарушила правила пребывания на территории страны-агрессора.
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Соответствующее решение принял Преображенский суд Москвы. Он признал ее виновной нарушении правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания и назначил ей административное взыскание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы РФ.
В Украине Бойко подозревают по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "государственная измена".
В России она известна своими выступлениями с критикой действующей украинской власти на ток-шоу пропагандистских телеканалов.
12 декабря сообщалось, что известная львовская журналистка Елена Бойко, сбежавшая из Украины, исчезла в России.