Скандальную украинскую журналистку выдворят из России

Как говорится в постановлении суда, Бойко депортируют из РФ.

Из России решили депортировать скандальную украинскую журналистку Елену Бойко, которая нарушила правила пребывания на территории страны-агрессора.

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Соответствующее решение принял Преображенский суд Москвы. Он признал ее виновной нарушении правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания и назначил ей административное взыскание в виде административного штрафа в размере 5 тысяч рублей с принудительным выдворением за пределы РФ.

В Украине Бойко подозревают по статьям "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "государственная измена".

В России она известна своими выступлениями с критикой действующей украинской власти на ток-шоу пропагандистских телеканалов.

12 декабря сообщалось, что известная львовская журналистка Елена Бойко, сбежавшая из Украины, исчезла в России.